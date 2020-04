De politie heeft zondag wederom meerdere boetes uitgeschreven in Park Lepelenburg. Volgens de politie was het zondag weer erg druk in de Utrechtse parken.

Voor het derde weekend op rij moest er worden opgetreden in de Utrechtse parken. Op 11 april zijn bezoekers van Park Lepelenburg, Griftpark, Wilhelminapark en Park Paardenveld verzocht te vertrekken. Op die dag kregen 25 mensen een boete.

Een week later was het weer druk in Park Paardenveld. Agenten en handhavers hebben iedereen in het park gevraagd te vertrekken en daar werd gehoor aan gegeven.

De politie en handhavers van Toezicht en Handhaving houden de situatie in de parken in de gaten en treden op als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.