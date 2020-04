Bij een verkeersongeval aan de Utrechtse Spinozaweg is zondagavond een persoon overleden. De politie is op zoek naar twee inzittenden van een zwarte Skoda Fabia.

De auto heeft een barst in de voorruit en was vermoedelijk betrokken bij het ongeval. De politie meldt via sociale media dat de gezochte auto is achtergelaten aan de Johan Wagenaarkade in Oog in Al. De inzittenden zijn te voet vertrokken.

Het gaat volgens de politie om twee personen met een lichtgetinte huidskleur van rond de 25 jaar. Ze droegen allebei een petje. Eén van de verdachten had een knotje uit de pet steken. Deze persoon droeg volgens de politie een groen vest. Beide verdachten hadden allebei een broek met gebleekte vlekken.

Ook is er via Burgernet een melding uitgegaan over de twee verdachten. De politie verzoekt iedereen met meer informatie zich te melden.