Een 38-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor het mishandelen van twee vrouwen op de Eligenstraat in Utrecht.

Een negentienjarige vrouw was op weg naar huis, toen ze rond 0.00 uur mishandeld werd door de man. Ze begon hard te gillen, waarop een zestigjarige vrouw het slachtoffer te hulp wilde schieten. Toen ze dat deed, werd ook zij door de man mishandeld.

Agenten konden de man vlak daarna aanhouden. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen om meer over het incident te weten te komen.