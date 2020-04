In een videoboodschap van de gemeente wensen verschillende Utrechters de islamitische inwoners van de stad een gezegende ramadan. Tegelijkertijd wordt er gewezen op het feit dat de heilige maand dit jaar vanwege de coronamaatregelen anders verloopt dan normaal.

De ramadan is inmiddels begonnen. Volgens Yücel Aydemir, voorzitter van de Ulu-moskee, is het een belangrijk moment van bezinning en saamhorigheid. In de video van de gemeente vertellen verschillende Utrechters, waaronder burgemeester Jan van Zanen, hoe zij dit jaar de ramadan beleven. 'Op afstand, maar toch samen', zo luidt de boodschap.

Van Zanen zegt dat het juist nu belangrijk is om oog voor elkaar te hebben. "Ook al is dat lastig met al die maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Normaal gesproken ben ik heel graag bij u in de wijken om tijdens de bijeenkomsten het vasten te verbreken. Dat mag dit jaar niet, dat kan helaas niet."

Ebru Aydin, een inwoner van Utrecht, zegt online cursussen en lezingen te gaan volgen. "Ik heb met mijn vriendinnen afgesproken om online samen iftar te doen. Zo zijn we toch een beetje samen en kunnen we gezellig bijkletsen."

Aydemir zegt veel vragen en zorgen te horen binnen de gemeenschap. Daarnaast ziet hij ook initiatieven ontstaan waarbij bijvoorbeeld sociale media ingezet wordt. "Om gezamenlijk online het vasten te verbreken, om zodanig de saamhorigheid daarmee te creëren."