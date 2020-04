Meerdere grote winkelketens in Utrecht, die vanwege de coronacrisis de deuren hadden gesloten, gaan volgende week weer open. Zo is IKEA vanaf dinsdag weer te bezoeken en de Bijenkorf opent een dag later.

Halverwege maart besloten verschillende winkelketens op eigen initiatief de deuren voor onbepaalde tijd te sluiten. Zo sloten naast IKEA en de Bijenkorf, ook H&M, ICI Paris, C&A, Bever en WE hun filialen. Sommige zaken zijn al open en van andere wordt verwacht dat ze binnenkort weer opengaan.

De IKEA en de Bijenkorf zeggen in de tussentijd verschillende veiligheidsmaatregelen genomen te hebben. Zo wordt er een beperkt aantal bezoekers toegelaten, is er plexiglas geplaatst bij de kassa's, moet iedereen 1,5 meter afstand houden en worden klanten verzocht om met pin te betalen.

Ook zijn in beide winkel de restaurants gesloten. "Door al deze aanpassingen is (nog) niet alles zoals het was. Wij vragen hiervoor je begrip", is te lezen op de website van de Bijenkorf.

