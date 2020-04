De gemeente Utrecht, scholen en opleiders presenteren vrijdag een actieplan om het ernstige lerarentekort in Utrecht aan te pakken. In het plan worden maatregelen voorgesteld zoals meer leerwerkplekken voor zijinstromers.

Uit een inventarisatie van het lerarentekort in Utrecht blijkt dat het tekort in het primair onderwijs 4,1 procent is. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,0 procent. Het grote tekort wordt volgens de gemeente aangewakkerd door de snelle groei van de stad.

Het actieplan 'Utrecht Leert 2020-2022' is gericht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De initiatiefnemers stellen de minister concrete plannen voor. Zo willen ze honderd begeleidingsplekken voor zijinstromers en ruimte om flexibeler om te kunnen gaan met bevoegdheden en lestijden.

Ook stellen ze voor om een onderzoek te doen onder duizend leraren. Daar moet uit naar voren komen hoe leraren geboeid kunnen worden en behouden kunnen blijven voor hun beroep.

Wethouder Klein: 'Nijpend en urgent probleem'

D66-wethouder Anke Klein noemt het lerarentekort een "nijpend en urgent probleem". Ze roept het ministerie dan ook op om mee te werken aan het actieplan. "De toekomst van onze stad ligt in handen van onze kinderen. Goed onderwijs, en dus ook goede leraren, zijn cruciaal."

Het plan kost 15,5 miljoen euro voor de periode van 2020 tot 2022. De gemeente en scholen hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het lerarentekort. De initiatiefnemers vragen om die reden het ministerie om het plan te bekostigen.

Het actieplan is inmiddels ingediend bij het ministerie. De gemeente, scholen en opleiders werken ondertussen verder aan een plan voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dat vervolgplan moet nog voor de zomervakantie af zijn.