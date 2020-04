In Leeuwesteyn in Leidsche Rijn worden veertig duurzame woningen gebouwd. De woningen in het blok worden voorzien van onder meer warmtepompen en zonnepanelen. De bouw begint volgend jaar.

De huizen komen op de kruising van het Willem-Alexanderpark en de route naar de Dafne Schippersbrug. Binnen het project is aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Vier van de woningen worden gelijkvloers en daarmee geschikt voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Ongeveer de helft van de woningen, waaronder zestien eengezinswoningen, gaan maximaal 307.000 euro kosten.

Ook komt er ruimte voor bijvoorbeeld een koffiebar of fysiopraktijk en wordt een gezamenlijke tuin aangelegd, die ook overtollig regenwater gaat opvangen.

"In deze tijden is dit echt goed nieuws voor Leidsche Rijn, omdat we hiermee een mooie invulling gaan geven voor de strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal", zegt D66-wethouder Klaas Verschuure. "De ambities die we hebben om gezond stedelijk leven voor iedereen in Utrecht te realiseren, zit goed in dit plan gebakken."