De gemeente Utrecht heeft donderdag de subsidiepot voor inwoners die groene daken op hun woning willen aanbrengen verhoogd naar 500.000 euro.

De oorspronkelijk subsidiepot van de gemeente was 150.000 euro, maar na drie maanden zit het stadsbestuur al tegen de grenzen van het budget aan. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al meer aanvragen bij de gemeente binnengekomen dan in heel 2019. Het gaat om in totaal 174 aanvragen, waarvan er negen zijn afgewezen.

Veel inwoners van Utrecht willen een dak met begroeiing erop, omdat dat goed voor het milieu is. Zo stroomt niet al het regenwater direct het riool in en bevordert een groen dak ook de biodiversiteit.

Utrecht kreeg eerder al internationale aandacht toen ruim driehonderd bushokjes van groene daken werden voorzien.