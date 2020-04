De tiende editie van Dutch Comic Con in Utrecht is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar november, zo heeft de organisatie donderdag besloten.

Eerder werd de beurs al uitgesteld naar 4 en 5 juli, maar door de verlening van het evenementenverbod naar 1 september kan die ook dan niet plaatsvinden in Jaarbeurs Utrecht.

Volgens woordvoerder Patricia Bruens was het geen optie om het evenement te annuleren. "Dit is de jubileumeditie, dus die willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We willen tien jaar Dutch Comic Con heel graag vieren."

Het is volgens Bruens nog maar de vraag of artiesten uit het buitenland in november kunnen komen, omdat in veel Europese landen een reisverbod geldt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

"Er komen bijvoorbeeld Spaanse striptekenaars. Spanje heeft nu alleen een verbod op het in- en uitreizen van het land, dus als ze dat doortrekken wordt dat misschien een probleem."

De organisatie hoopt dat de mensen die al een kaartje hadden gekocht, hun ticket bewaren tot november. Kaarthouders kunnen ook hun geld terugvragen.

Het popculture-evenement trekt elk jaar zo'n 40.000 bezoekers.

