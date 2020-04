De Utrechtse ziekenhuizen beginnen vanaf donderdag met het afbouwen van hun corona-afdelingen.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in de stad daalde de afgelopen 24 uur van 123 naar 111. Ook het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen nam in de afgelopen 24 uur af: van 65 op woensdag naar 56 op donderdag.

Naast het afbouwen van de corona-afdelingen bekijken de Utrechtse ziekenhuizen voorzichtig hoe de reguliere zorg weer opgestart zou kunnen worden. "Dat is nog wel een puzzel", zegt Sietzke Vermeulen van het UMC Utrecht.

"We willen het zo doen dat, mocht het nodig zijn, we ook weer terug kunnen naar de mogelijkheid om weer meer coronapatiënten op te vangen."

