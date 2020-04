Utrecht is in 2019 een stuk duurzamer geworden in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit het Duurzaamheidsverslag, dat door de gemeente werd gepresenteerd. Er kwamen meer zonnepanelen, groene daken en elektrische auto's bij.

De gemeente heeft als doel gesteld om in 2025 op 20 procent van alle daken zonnepanelen te hebben liggen. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het doel in zicht komt: in 2019 lag op 13 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen, terwijl dat in 2018 nog 9,5 procent was.

Verder kwamen er in de stad bijna tweehonderd laadpalen voor elektrische voertuigen bij. In 2019 stonden er 1.607 laadpalen, voor 7.175 elektrische auto's. Het aantal elektrische voertuigen nam namelijk met 37 procent toe. Ook werd in totaal 3.623 vierkante meter aan groene daken aangelegd.

De gemeente Utrecht gebruikte in 2019 verder 100 procent groene stroom, opgewekt door windturbines. Die stroom is nodig voor de lantaarnpalen, het stadskantoor en andere gemeentelijke gebouwen, zoals zwembaden. De gemeente wil daarnaast al haar eigen vastgoed voor 2040 duurzamer maken.

Ook nieuwe dieren waargenomen

Verder is door de gemeente een inventarisatie gedaan van de natuur in gebieden waar nog niet veel over bekend is. Tijdens die inventarisaties werd een aantal soorten gevonden die nog niet eerder in de stad of provincie waren waargenomen.

Dat waren onder meer wilde bijen, wespen en zweefvliegen. Volgens de gemeente wijst het voorkomen van deze soorten erop dat het ecologisch beheer in Utrecht, zoals gehoopt, zorgt voor meer biodiversiteit.