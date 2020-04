De politie in Utrecht is op zoek naar getuigen na een poging tot plofkraak in de nacht van woensdag op donderdag. Agenten kregen een melding van een verdachte situatie aan het Smaragdplein, maar konden niemand aanhouden.

De politie kreeg rond 3.30 uur een melding binnen. Het gaat om twee verdachten die van de voorkant naar de achterkant van het pand renden. Ze droegen beide zwarte kleding en hoofdbedekking.

De verdachten ging er vandoor op een scooter. Ze reden de Aquamarijnlaan op in de richting van de Detmoldstraat. Voor zover bekend hebben ze niks buit gemaakt.

De politie is bezig met een onderzoek en roept daarom getuigen op zich te melden.