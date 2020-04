Burgemeester Jan van Zanen zegt in aanloop naar Koningsdag te blijven optreden tegen bijeenkomsten. Hij benadrukt dat de mensen de coronamaatregelen moeten blijven volgen.

Van Zanen sprak bij EenVandaag als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, een nevenfunctie van de burgemeester. Hij deed een oproep om voorlopig nog niet in groepen samen te komen. "Ik hoop dat ze het niet doen, want het is niet verstandig. De maatregelen zijn er niet voor niets. We zijn nu zover gekomen, houd alsjeblieft nog even vol."

Juist de grote openbare samenkomsten zijn volgens de burgemeester een groot risico. "Festivals, voetbalwedstrijden en Koningsdag. Dat soort evenementen zorgen voor een versnelde verspreiding van het virus. Dus niet doen, ook niet stiekem. Ik treed op en weet zeker dat iedere andere burgemeester dat ook zal doen."

Extra handhaving inschakelen kost wel geld. Verschillende gemeenten zijn volgens Van Zanen dan ook met het kabinet in gesprek over de financiën. "Ik heb daarin goede hoop. Ik vind dat gemeenten dat verdienen, want ze hebben het al moeilijk genoeg."

Vorige week schreef de burgemeester een brief aan alle Utrechters. In die brief riep Van Zanen op extra op elkaar te letten. Daarbij legde hij de nadruk op een mogelijke toename van huiselijk geweld. "Ik vond het nodig om te laten weten. Gaan er dingen mis, zie je iets opvallends. Meld dat dan."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.