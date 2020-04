De gemeente Utrecht maakt geen haast bij het rookvrij maken van speeltuinen. Nu er vanaf volgend schooljaar op alle schoolpleinen een rookverbod geldt, zijn verschillende politieke partijen bang dat rokende scholieren uitwijken naar speelplekken en vroegen daarom om het rookverbod uit te breiden.

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en Student & Starter denken dat leerlingen vanaf volgend schooljaar in de pauzes vaker op zoek gaan naar andere plekken om te roken.

Daarnaast geven de partijen aan dat ze het überhaupt onwenselijk vinden dat er gerookt wordt op een plek waar kinderen spelen. Ze vroegen het college dan ook uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om alle Utrechtse speeltuinen voor volgend schooljaar rookvrij te maken.

De gemeente geeft aan de zorgen van de partijen te delen. "Wij staan achter het doel om onze jeugd rookvrij te laten opgroeien, daar passen rookvrije speelplekken bij." Tegelijkertijd kiest de gemeente er niet voor om alle speeltuinen spoedig rookvrij te maken.

Er wordt gekozen voor een geleidelijke aanpak. "We gaan in de wijken Overvecht en Noordwest kijken hoe we op eenvoudige wijze bezoekers kunnen verleiden om niet te roken op de speelplek. De aanpak kan per plek verschillend zijn. De opgedane ervaringen kunnen wij vervolgens gebruiken bij het rookvrij maken van speelplekken in andere wijken."

De gemeente zegt dat er in Utrecht verschillende soorten speelplekken zijn. Zo telt de stad 21 beheerde speeltuinen. Deze zijn allemaal al rookvrij omdat dat een subsidievoorwaarde was. De 750 overige speelplekken vallen onder het beheer van de gemeente.