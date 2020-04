Zes Utrechters die mogelijk deel uitmaken van de Audi-bende staan vrijdag in Düsseldorf voor de rechter. De verdachten, die in leeftijd variëren van 20 tot 24 jaar, worden gekoppeld aan een serie gewelddadige plofkraken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat schrijft de Duitse krant Aachener Zeitung dinsdag.

De Utrechters worden verdacht van het opblazen van geldautomaten in het Duitse Warendorf, Münster, Ratingen, Erkrath, Keulen en Heiligenhaus. Dit gebeurde tussen oktober 2018 en april 2019.

Ondanks dat hun acties niet altijd met succes afliepen is er volgens de Duitse krant toch 385.000 euro buitgemaakt. De verdachten zijn uiteindelijk gearresteerd op een parkeerplaats bij Breitscheider Kreuz in Ratingen.

Bende maakte gebruik van gasflessen

De Audi-bende is een groep criminelen uit de omgeving van Utrecht die vaak over de grens in Duitsland jarenlang plofkraken pleegde. Ze worden aan elkaar gelinkt vanwege overeenkomsten in werkwijze.

Zo maken ze bij de plofkraken gebruik van gasflessen om de geldautomaat op te blazen en na de actie vluchtten ze in snelle Audi’s terug naar Nederland. Dat mondde regelmatig uit in achtervolgingen waarbij verdachten zijn opgepakt, of verongelukt en overleden.

Eerder kopstuk veroordeeld tot zeven jaar cel

In het verleden zijn meerdere Utrechters gelinkt aan de organisatie. De 25-jarige Utrechter Mohamed Al B. werd bijvoorbeeld in 2016 in Aken veroordeeld tot 4 jaar en 3 maanden cel. Hij was betrokken bij twee plofkraken.

In 2018 werden vijf personen, waaronder meerdere Utrechters, uit de bende veroordeeld voor een reeks plofkraken in de zomer van 2017. De langste straf die een lid opgelegd kreeg was 7 jaar. Dat was voor betrokkenheid bij vier verschillende kraken. Eén verdachte werd veroordeeld tot 5 jaar, de overige leden tot 3 jaar.