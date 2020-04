De politie heeft afgelopen vrijdag een 32-jarige voortvluchtige plofkraker uit Utrecht aangehouden in Friesland. De man werd vorig jaar veroordeeld voor meerdere plofkraken en pogingen tot het plegen van plofkraken. Hij kreeg voor die feiten en deelname aan een criminele organisatie in juni tien jaar gevangenisstraf opgelegd.

De voorlopige hechtenis van de verdachte was tijdelijk geschorst, maar hij had na de uitspraak in zijn zaak de gevangenis in gemoeten. De man was daarna onvindbaar.

De politie heeft samengewerkt met verschillende partijen en kon zo de verblijfplaats van de verdachte achterhalen. Hij werd op 17 april in Friesland aangehouden.

Verschillende media melden dat de opgepakte verdachte Steven K. is. K. is voormalig kandidaat-raadslid van Stadsbelang Utrecht. De politie bevestigt noch ontkent dat het om Steven K. gaat.

De verdachte kreeg tien jaar celstraf voor acht plofkraken in onder meer Didam en Druten. Het hoger beroep in zijn zaak loopt nog.