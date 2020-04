Ondanks de coronacrisis gaat het werk aan de Utrechtse singel door. Op 12 september van dit jaar moet het weer mogelijk zijn om een rondje te varen over de singel.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de Catharijnesingel uit te graven. Dit uitgraven begint onder de Stadskamer van Hoog Catharijne en eindigt ter hoogte van Grand Hotel Karel V. Wat nu nog het grondniveau is, wordt uiteindelijk het waterniveau.

"Het doel is dat we uiteindelijk weer een rondje kunnen varen om de hele singel, dat de cirkel weer rond is", zegt de aannemer.

Volgens hem wordt er tijdens de werkzaamheden nog weleens gestuit op stukken van een oude kademuur. Een restant van het zestiende-eeuwse Kasteel Vredenburg blijft liggen zodat het zichtbaar is voor passerende bootjes.