In het kader van 75 jaar vrijheid heeft ZIMIHC theater Zuilen een online Dicht-challenge gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om op acht Utrechtse basisscholen dichtworkshops te organiseren, maar vanwege de coronamaatregelen moesten de plannen worden aangepast.

Met behulp van een online snelcursus van dichter Menno Smit werden kinderen uitgedaagd te dichten, met 75 jaar bevrijding als inspiratie. Alle gedichten zijn vanaf zaterdag te vinden op een special ingerichte website.

Op die website kunnen de gedichten in postervorm worden uitgeprint. Het idee is dat bewoners van Utrecht Noordwest de teksten voor het raam plakken om op die manier zichtbaarheid te geven aan 75 jaar vrijheid.

"Wie had bij aanvang van het project kunnen bedenken dat we daadwerkelijk aan huis gekluisterd zouden zijn en niet op 4 en 5 mei de straat op kunnen om samen vrijheid te herdenken en vieren? Dat maakt het enigszins pijnlijk, maar ook wel weer mooi en toepasselijk dat we met het ophangen van een poster thuis kunnen laten zien dat we solidair zijn én zichtbaarheid geven aan 75 jaar vrijheid", zegt cultuurcoach Tjarda van Vugt.

Een gedeelte van het oorspronkelijke idee van ZIMIHC kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Zo zal er geen voordracht van gedichten zijn bij het monument voor Zuilense gevallenen tijdens Dodenherdenking en in ZIMIHC theater Zuilen. Als de coronamaatregelen het toelaten worden de gedichten alsnog voorgedragen op het ZON festival op 13 september van dit jaar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.