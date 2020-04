De politie is op zoek naar getuigen van een steekpartij die zondagavond plaatsvond aan het Rose-Mariepad in Utrecht. Bij het incident raakte een man gewond.

De politie werd iets na 20.00 uur gebeld over het incident in de wijk Terwijde. Bij aankomst van de agenten hadden omwonenden zich al over de gewonde man ontfermd.

Het vermoeden is dat er eerder een ruzie is geweest en dat die uiteindelijk is uitgelopen op een steekincident.

De politie roept getuigen op zich te melden via de algemene politielijn of via Meld Misdaad Anoniem.