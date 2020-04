Het UMC Utrecht onderzoekt samen met het Radboudumc of een middel tegen tuberculose ook ingezet kan worden tegen het coronavirus.

Voor het onderzoek moeten zestienhonderd zestigplussers, van wie zeshonderd uit de regio Utrecht, worden ingeënt. Dat wordt gedaan op een speciale testlocatie in de Jaarbeurs, waarbij de ouderen met de auto door een vaccinstraat rijden en hun armen uitsteken om het vaccin toegediend te krijgen.

Ondanks dat het middel tegen BCG wordt gebruikt tegen tuberculose, zeggen wetenschappers dat het middel ook de afweer tegen verschillende andere ziektes kan verhogen.

Het onderzoek in de Jaarbeurs is een test om te kijken of dat ook voor het coronavirus geldt. Daarnaast wordt ook bekeken of het de ernst van de symptomen van het COVID-19-virus bij ouderen vermindert.

Het UMC Utrecht en het Radboudumc deden al eerder een soortgelijk onderzoek met hetzelfde vaccin, maar dan bij duizend zorgmedewerkers.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.