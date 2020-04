In meerdere Utrechtse wijken was maandagmiddag de stroom uitgevallen. Volgens Stedin zaten 2.007 huishoudens in Lombok zonder elektriciteit. De stroomstoring is om 14.29 uur opgelost.

Een woordvoerder van Stedin meldde dat het probleem om 12.28 uur begon. Vier minuten daarna zou bij een groot deel van de huizen waar de stroom was uitgevallen, het probleem alweer opgelost zijn.

Op sociale media reageerden veel mensen op het uitvallen van de elektriciteit. Hieruit bleek dat naast Lombok ook Zuilen en Oog in Al het zonder stroom moesten doen.