De gemeente Utrecht legt deze week de eerste plannen voor de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek ter inzage. Utrechters kunnen van 24 april tot en met 4 juni hun mening geven over het eerste deel van het bestemmingsplan. De bouw moet eind dit jaar van start gaan.

Het bestemmingsplan waar vanaf deze week op kan worden gereageerd, is het eerste van de zes fases van het project. Het gaat in die fase om de nieuwbouw van driehonderd woningen ten zuidoosten van het CAB-gebouw, vlakbij station Utrecht Zuilen. Er komen twee blokken met middenhuurwoningen, aangevuld met atelierwoningen en een aantal duurdere huurwoningen.

De gemeente bouwt momenteel veel woningen binnen de bestaande stad. Ook de Cartesiusdriehoek is zo'n gebied waar nieuwbouw komt. De Cartesiusdriehoek ligt tussen de Cartesiusweg en de spoorlijn naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Later dit jaar kunnen Utrechters ook reageren op de plannen voor fase 2 tot en met 6. Dat plan bestaat uit 2.500 woningen, een school, sporthal, winkels, horeca en culturele voorzieningen. In de nieuwe wijk komen in totaal 2.800 woningen en twee parken. Ook komt er een fietstunnel bij de Locomotiefstraat, die de buurten Cartesiusdriehoek en Wisselspoor verbindt. De wijk Cartesiusdriehoek moet in 2028 helemaal klaar zijn.

Vanwege de coronamaatregelen gaat inspraak op een andere manier dan normaal. De gemeente publiceert de plannen op de website en mensen kunnen via e-mail of telefonisch reageren.