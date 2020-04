De politie en handhaving hebben zondagmiddag bezoekers van Park Paardenveld in Utrecht verzocht te vertrekken omdat er te veel mensen aanwezig waren. Door de drukte kon de noodverordening die geldt vanwege het coronavirus niet worden nageleefd.

Iedereen gaf gehoor aan de oproep om weg te gaan.

Vorige week zaterdag was het ook al te druk in Park Paardenveld. Ook in Park Lepelenburg, Griftpark en Wilhelminapark waren toen te veel mensen. Die dag kregen 25 mensen een boete.

De politie houdt samen met Toezicht en Handhaving de situatie in de Utrechtse parken in de gaten. Bij te grote drukte, of wanneer de maatregelen niet worden nageleefd, wordt ingegrepen.

Mensen rapen hun spullen bij elkaar nadat agenten hen vragen het park te verlaten (Beeld: Robert Oosterbroek/DUIC)