De gemeente Utrecht is door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) uitgeroepen tot vrijwilligersgemeente van het jaar 2020. Utrecht heeft de prijs onder meer gekregen omdat vrijwilligers het gevoel hebben dat de gemeente hun steunt.

Wethouder Maarten van Ooijen nam de onderscheiding online in ontvangst.

Experts van onder meer de NOV hebben verschillende Nederlandse gemeenten beoordeeld op allerlei punten. Uiteindelijk is Utrecht gekozen tot vrijwilligersgemeente van het jaar.

"De gemeente krijgt de prijs onder andere omdat zij heel veel ondersteuning biedt aan vrijwilligers en hun organisaties en daar heel transparant over is. De commissie looft ook de acties die de gemeente uitzet, zoals een wervingscampagne en een initiatievenfonds", is te lezen op de website van de NOV.

Naast een wervingscampagne voor vrijwilligerswerk en het initiatievenfonds organiseert Utrecht ook een waarderingsmaand met allerlei activiteiten voor vrijwilligers, een diner en er is een website waarop vrijwilligers bedankjes kunnen uitzoeken.

Wethouder Van Ooijen zegt dat in deze tijd van crisis vrijwilligerswerk extra waardevol is. "Utrecht bruist van de initiatieven en een groot aantal inwoners zet zich actief in als vrijwilliger bij hun sportclub of in hun wijk. Ik zie juist in deze periode hoe waardevol vrijwillige inzet is voor de stad, hoe mensen omzien naar elkaar. Die energie willen we vasthouden."