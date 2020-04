Studenten die samen in een huis wonen moeten buiten de deur toch 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden. Dat schrijft de gemeente Utrecht. Verschillende partijen vroegen zich af of de coronaregels wel op de juiste manier worden toegepast bij studentenhuizen.

Studentenhuizen worden niet als huishouden gezien, terwijl de bewoners wel met meerdere personen een voordeur delen. Dit betekent dat zij buiten de deur in een groep van drie of meer personen de gepaste afstand moeten bewaren. Voor bijvoorbeeld gezinnen zijn er uitzonderingen gemaakt.

Studenten, belangenbehartigers en politieke partijen hebben het dilemma waar sommige studenten afgelopen tijd tegenaan liepen aangekaart. "Het is vreemd dat studenten die binnenshuis noodgedwongen bij elkaar op de lip zitten, beboet worden als ze samen in de tuin gaan zitten", zei Boukje Dotinga van VIDIUS.

Eva Oosters van Student & Starter riep op om milder te handhaven bij studentenhuizen. "Deze studenten komen bij wijze van spreken niet verder dan hun woonkamer en de supermarkt. Wij vinden dat er milder gehandhaafd mag worden bij studentencomplexen als deze studenten op het grasveld voor hun huis gaan zitten."

De gemeente Utrecht laat weten dat er in de noodverordening een uitzondering is gemaakt voor een gemeenschappelijk huishouden. "Het gaat om de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen voor zover zij op één adres woonachtig zijn. […] Met het begrip gemeenschappelijk huishouden is vooral beoogd om gezinnen met kinderen en inwonende (groot)ouders de ruimte te bieden om, waar nodig, gezamenlijk naar buiten te kunnen gaan."

Uitzondering studententehuizen geeft verkeerd signaal af

Daarnaast zou een uitzondering voor studentenhuizen niet aansluiten bij het uitgangspunt van zoveel mogelijk social distancing en geeft het een verkeerd signaal af naar de rest van de samenleving.

Ook zou het voor bijvoorbeeld passanten van een park lastiger zijn om afstand te bewaren wanneer er verschillende groepen studenten zitten. Tot slot is zo'n uitzondering voor studenten volgens de gemeente niet te handhaven.

De gemeente adviseert bewoners van studentenhuizen ook om binnen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar zegt tegelijkertijd te begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. Daarnaast wordt ook aangeraden om het aantal bezoekers te beperken. "Een groot aantal bezoekers, zoals bij een feestje, kan bovendien worden gezien als samenkomst. Hiertegen kan handhavend worden opgetreden."