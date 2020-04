Wiskundige Martin Bootsma van de Universiteit Utrecht berekent wat de gevolgen van een pakket aan coronamaatregelen in Nederland kunnen zijn. Hij is op zoek naar het optimale scenario met maximale bewegingsvrijheid zonder een piek op de intensivecareafdelingen te veroorzaken.

Bootsma, die promoveerde op het modelleren van infectieziekten, ontving voor zijn project onlangs een financiering van het Netherlands eScience Center. Samen met collega's van het UMC Utrecht onderzoekt hij nu wat er bijvoorbeeld gebeurt als jongeren weer contact mogen hebben of als de basisscholen weer opengaan.

Bootsma is bezig om een wiskundig model te ontwikkelen dat specifiek op Nederland is gericht. Zo'n lokaal model bestaat nog niet en is belangrijk omdat de verspreiding van het virus overal net even anders loopt. Het hangt bijvoorbeeld samen met de manier waarop mensen elkaar begroeten en hoe ze zich gedurende de dag bewegen.

Bootsma is niet de enige die een wiskundig model maakt over het virus. Overal ter wereld zijn wetenschappers bezig met vergelijkbaar werk. De één richt zich net als Bootsma op een klein gebied en de ander kijkt naar de verspreiding in het algemeen. Deze resultaten worden zo snel mogelijk gedeeld zodat de onderzoekers verder kunnen bouwen op elkaars werk.

