De Utrechtse culturele instellingen lopen miljoenen euro’s schade op door de coronacrisis. Dat blijkt vrijdag uit berekeningen van de gemeente Utrecht.

De totale financiële schade bij de 61 culturele instellingen die van de gemeente subsidie krijgen komt uit op zo’n 3,2 miljoen euro. Bij een verlenging van de huidige maatregelen tot 1 juni loopt de teller op naar 5,4 miljoen euro. Gelden de maatregelen tot 1 juli, bedragen de gederfde inkomsten 7,6 miljoen euro.

Bij theater TivoliVredenburg, het Centraal Museum en de Stadsschouwburg vallen de grootste klappen. 75 procent van de totale financiële schade van de culturele instellingen in Utrecht is aan het drietal toe te schrijven.

De steunmaatregelen van de overheid brengen wel enige verlichting, stelt de gemeente Utrecht. Een derde van de instellingen verwacht deze compensatie te kunnen aanvragen, maar de drempel van 20 procent omzetderving blijkt voor de meeste instellingen te hoog.

Een ondernemer die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht kan bij uitkeringsinstantie UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, tot maximaal 90 procent van het loon.

Een derde heeft recht op extra geld

Woensdag maakte minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend dat er 300 miljoen euro extra wordt uitgetrokken ter ondersteuning van de culturele sector.

Dit geld is in de eerste plaats bestemd voor instellingen die al door de overheid gefinancierd worden. In Utrecht gaat dat om ongeveer een derde van de culturele instellingen waarmee de gemeente al langer samenwerkt.

