De exploitant van het hotel The Anthony in het monumentale voormalige Antoniusklooster aan de Kanaalstraat in Utrecht is deze week failliet verklaard. De coronacrisis is de oorzaak van het faillissement, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Hotel The Anthony was pas sinds vorig jaar open. De exploitant had het monumentale klooster, gebouwd in 1908, volledig gerenoveerd, maar kon door de coronacrisis het hoofd niet meer boven water houden.

De eigenaren van het pand maken een doorstart met een nieuw team en gaan zelf het hotel onderhouden. Zo blijft de naam bestaan, de hotelkamers blijven hetzelfde, maar het gebouw en daarbij het restaurant en café gaan nog meer de deuren openen.

"Daarbij gaan we de kracht van het prachtige gebouw, wat het klooster is, nog meer benutten”, aldus Michiel Blaauw, de nieuwe manager. Wanneer het hotel en restaurant weer volledig open gaan, is nog onduidelijk door de coronacrisis.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.