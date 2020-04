Een 43-jarige vrouw heeft vrijdag een celstraf gekregen van vier weken, waarvan twee weken voorwaardelijk, voor het bespugen van een andere vrouw op station Utrecht Centraal. Daarnaast moet ze het slachtoffer een schadevergoeding van 350 euro betalen.

De vrouw had haar mondkapje afgedaan en zei tegen het slachtoffer dat ze waarschijnlijk besmet was met het coronavirus. Daarna werd het slachtoffer bespuugd.

In Nederland staat er vanwege de coronacrisis niet langer alleen een geldboete of een werkstraf op het spugen naar andere mensen. In deze tijd zijn gevangenisstraffen het uitgangspunt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.