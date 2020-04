Het college zegt niet te kunnen optreden tegen bedelaars in de Utrechtse binnenstad die een handicap veinzen, zolang er geen wetten of regels worden overtreden. Volgens de gemeente overtreden deze bedelaars de regels niet.

Het college is tegen een verbod op bedelen, omdat verbodsmaatregelen alle bedelaars in de stad zouden treffen. "Onderscheid in regels of handhaving voor bedelaars is juridisch onhaalbaar."

De nep-bedelaars, die vaak afkomstig zijn uit Oost-Europa, zijn al langer een punt van aandacht in de Utrechtse binnenstad.

De politie heeft de groepen bedelaars al eerder onderzocht. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat er in sommige gevallen sprake is van georganiseerd en groepsgewijs bedelen. Ook is er soms sprake van misleiding omdat armoede en fysieke beperkingen bedacht of overdreven worden.

Meerdere partijen in de gemeenteraad stelden schriftelijke vragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Undercover in Nederland. Daarin was te zien hoe nep-bedelaars in de binnenstad van Utrecht om geld bedelen, terwijl ze doen alsof ze een handicap of ziekte hebben.

Volgens het college kan tegen deze vorm van bedelen niet worden opgetreden. "Bedelen in die vorm is in Utrecht is toegestaan", schrijft het college in de beantwoording van de vragen.

"Alleen aantoonbare overlast die door handhavers zelf wordt geconstateerd, geeft grond om handhavend op te treden. Daarbij is te denken aan aanklampen, naroepen of bewust de weg voor mindervaliden versperren."