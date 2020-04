De politie in Utrecht heeft woensdagavond een man aangehouden na een achtervolging. Hij had daarvoor namelijk veel te hard gereden en een vrouw op de stoep geschept. De man wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.

"Nadat woensdagavond rond 20.30 uur bij een lasercontrole bleek dat een automobilist met ruim 120 kilometer per uur over de Cartesiusweg reed, wilden agenten hem staande houden", zo beschrijft de politie de situatie.

De man wilde niet stoppen en reed hard door. Daarbij pleegde hij meerdere verkeersovertredingen. De automobilist reed zelfs over de stoep en schepte daarbij een vrouw, die gewond raakte.

"Zonder zich om haar te bekommeren, reed hij hard verder. Vervolgens vloog zijn voorwiel eraf en stopte hij bij het tankstation aan de Beneluxlaan. Vanaf die plek rende hij weg. Agenten renden achter hem aan en hielden de 23-jarige man uit Zeist aan voor onder andere poging tot doodslag", aldus de politie.

Het rijbewijs van de man is ingenomen. De aangereden vrouw is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.