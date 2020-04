De Utrechtse brouwerij vandeStreek gaat een deel van hun omzet uit de webshop doneren aan horecazaken, in de vorm van gratis bier. In totaal legt de Utrechtse brouwer 10 procent van het aankoopbedrag hiervoor apart.

De brouwerij zelf is ook een stuk omzet kwijtgeraakt in het wegvallen van klanten in de horeca. "Dat voelen wij als brouwerij", vertelt Ronald van de Streek. "Maar wij hebben nog onze verkoop aan winkels en supermarkten. Daarbij is de omzet van onze webshop de afgelopen maand hard gestegen."

De brouwer heeft daarom besloten een deel van wat zij verdienen in de webshop, om te zetten in bier voor de horeca.

Horecagelegenheden krijgen, zodra de deuren weer opengaan, gratis bier van de brouwerij. De hoeveelheid bier die gedoneerd wordt, staat gelijk aan 10 procent van de webshopomzet van de brouwerij.

Klanten die in de webshop een bestelling plaatsen, kunnen aangeven welke horecazaak zij willen steunen. Dat kan iedere horecazaak in Nederland zijn.