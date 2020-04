De coronacrisis heeft zoveel invloed op het beleid en de financiële keuzes van de gemeente Utrecht dat het college heeft voorgesteld om de Voorjaarsnota dit jaar niet te maken. Het alternatief is om in het najaar alles rond te hebben voor de begroting voor 2021.

De Voorjaarsnota is een voorbereiding op de begroting die later dit jaar uitkomt en geeft een actueel beeld van de huidige financiële situatie. Maar de coronacrisis heeft daar te veel invloed op, vindt de gemeente. Het is volgens hen nog onvoldoende duidelijk wat de crisis betekent voor de financiën.

In het voorstel aan de gemeenteraad legt het bestuur uit: "De omvang en uiteindelijke duur van deze lokale en landelijke maatregelen is nu nog niet duidelijk. Ook kunnen wij nog niet weten wat het effect van deze crisis is op onze stad."

"Wat zijn de gevolgen van de crisismaatregelen? Wat betekent de crisis voor de taakuitvoering van de gemeente: welke keuzes moeten worden gemaakt, wat zijn consequenties voor de gemeentelijke inkomsten?"

Om al enige informatie te geven wil de gemeente wel eind juni met een brief komen met een inschatting van de maatschappelijke en financiële effecten van de crisis, en de implicaties daarvan.

Het voorstel moet nog langs de gemeenteraad.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.