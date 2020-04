De provincie Utrecht is positief over de plannen voor woningbouw in de Merwedekanaalzone. De plannen zijn voorgelegd aan de provincie en kunnen rekenen op steun. Wel kunnen er volgens de provincie knelpunten ontstaan op kruispunten rond de zone.

De plannen voor het gebied in de Merwedekanaalzone, tussen de Balijebrug en de Socratesbrug, moeten veel nieuwe woningen in de stad opleveren. De provincie ziet dat er kansen zijn om de stad gezonder, groener en duurzamer te maken.

"Ook kunnen het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer erdoor worden gestimuleerd, mits de maatregelen die hiervoor nodig zijn tijdig genomen worden", aldus de provincie.

De provincie, gemeente Utrecht en het Rijk werken samen om de groei van woningen in de stad mogelijk te maken. In het hele gebied tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten is volgens de provincie ruimte voor tienduizenden woningen. De Merwedekanaalzone is een eerste stap in die ontwikkeling.

De Merwedekanaalzone wordt in fases ontwikkeld en op die manier wordt ook gekeken wat het effect op het verkeer is. Zo moet duidelijk worden hoe ver het gebied kan doorgroeien en wat er nodig is op het gebied van mobiliteit. Er wordt ook flink ingezet op duurzame mobiliteit.

Knelpunten bij kruisingen

De provincie is wel bang voor knelpunten op plekken waar loop- en fietsroutes en routes voor het openbaar vervoer elkaar kruisen. De provincie waarschuwt dat er met name op kruispunten mogelijk extra investeringen nodig zijn om een goede doorstroming van het openbaar vervoer te garanderen.

De provincie vraagt ook van de gemeente om bij de verdere uitwerking van plannen aandacht te hebben voor de effecten ervan op de omliggende wijken en buurten.

De Merwedekanaalzone is een van de belangrijkste bouwprojecten binnen de gemeentegrenzen. Onderdeel van de zone is de nieuwe autovrije stadswijk Merwede. Hier moet plek komen voor ruim twaalfduizend mensen.