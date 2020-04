Een bestuurder is vrijdagavond zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijtgeraakt nadat hij met 128 kilometer per uur over de Marnixlaan in Utrecht reed.

Op de Marnixlaan geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Het rijbewijs en de auto van de man werden ingevorderd wegens de snelheidsovertreding.

Daarnaast is de automobilist aangemeld voor een zogenoemde Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) bij het CBR. Deze gedragscursus moet uit eigen zak worden betaald.