De gemeente Utrecht heeft vrijdag een uitgebreide informatiebrief gemaakt voor de gemeenteraad die ingaat op de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in de stad.

Regelmatig komt de gemeente met informatie over de aanpak van de coronacrisis. In een recent gepubliceerde brief van vijftien pagina's omschrijft de gemeente hoe het ervoor staat in de stad.

Zo kunnen bewoners het voortaan met een app melden als mensen zich niet aan de maatregelen houden, verspreidt het virus zich snel in verpleeghuizen en gooien Utrechters veel meer afval weg.

Het merendeel van de mensen houdt zich verder goed aan de maatregelen. Maar op sommige locaties is het nog steeds druk in de stad, vooral in de middag en het begin van de avond.

De gemeente noemt ook een aantal plekken waar het druk is: park Oog in Al, Lepelenburg, skatebaan Griftpark, Kanaalstraat en bepaalde verzamelplekken voor jeugdigen in Kanaleneiland en Overvecht.

In aanvulling op de maatregelen van de overheid heeft de gemeente besloten dat organisatoren van evenementen die als gevolg van de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden, geen vergunningskosten hoeven te betalen.

