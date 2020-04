Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders gaat geen lokaal verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling invoeren, blijkt vrijdag uit een brief aan de gemeenteraad.

Het college vindt dat het aan de landelijke overheid is om een vuurwerkverbod op te leggen. Ook zijn de bewindslieden bang dat een lokaal verbod averechts werkt en dat mensen naar de buurgemeenten trekken, waar geen vuurwerkverbod geldt.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden eind maart een initiatiefvoorstel in om lokale maatregelen tegen het afsteken van vuurwerk in te voeren zolang er geen landelijk verbod is. Hulpverleners zouden zo beter beschermd worden en de overlast voor mensen en dieren zou erdoor afnemen.

De gemeente Utrecht kreeg tijdens de afgelopen jaarwisseling 3.184 meldingen over vuurwerkoverlast. Ook was er voor bijna 200.000 euro schade in de openbare ruimte. De politie hield 38 mensen aan, van wie er 25 verdachten minderjarig waren.