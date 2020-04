Utrecht

Het gebouw van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein Utrecht is officieel in de verkoop gegaan. Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014 is het tijdelijk een locatie geweest voor evenementen, heeft er horeca gezeten en was er werkruimte te huur.