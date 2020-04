Het wordt makkelijker om grond en bagger te verplaatsen in de gemeente Utrecht. Het gemeentebestuur versoepelt de regelgeving rondom de zogenoemde PFAS, zo is donderdag bekendgemaakt.

Hierdoor kunnen bouwprojecten in Utrecht weer volledig worden hervat. De regelgeving rondom PFAS legde vorig jaar veel projecten stil. Het kabinet kwam in het najaar met versoepelde voorschriften, maar door het uitblijven van de nieuwe normen van de gemeente Utrecht liepen projecten in de stad nog altijd vertraging op.

PFAS is een groep schadelijke, nauwelijks afbreekbare stoffen die grootschalig gebruikt wordt bij de productie van verschillende producten, waaronder waterbestendige kleding en pannen met een anti-aanbaklaag.

De gemeente Utrecht heeft een bodemkwaliteitskaart met bijbehorende gemeentelijke normen vastgesteld. Er is op 120 verschillende punten onderzocht wat de kwaliteit van de grond is en waar het hergebruikt kan worden. Er bestond al een zogenoemde bodemkwaliteitskaart, maar daarin ontbraken de PFAS-verbindingen.