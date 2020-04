Utrecht

Café Binnen Best in Utrecht omgedoopt tot Blijf Binnen Best Slideshow Infographic Video

De eigenaren van het Utrechtse café Binnen Best weten niet wie het gedaan heeft, maar de naam van hun zaak aan de Biltstraat is omgedoopt tot Blijf Binnen Best. Ze vermoeden dat een van hun stamgasten de toevoeging 'Blijf' op het raam heeft geplakt.