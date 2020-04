Het UMC Utrecht en Defensie richten in het Calamiteitenhospitaal een afdeling in voor de opvang van coronapatiënten. In het hospitaal komen negentien intensivecareplekken.

Defensie levert daarnaast materiaal dat op de intensive care (ic) wordt gebruikt, 56 verpleegkundigen, tien artsen en 26 man ondersteunend personeel. In het hospitaal wordt de huidige capaciteit van twaalf ic-bedden uitgebreid naar negentien.

Het UMC Utrecht kan door het Calamiteitenhospitaal meer coronapatiënten opnemen die beademd moeten worden. De totale ic-capaciteit van het UMC komt met het in gebruik nemen van het Calamiteitenhospitaal uit op tachtig bedden. De capaciteit komt geleidelijk beschikbaar, zodat artsen en verpleegkundigen van Defensie en het UMC zich goed kunnen voorbereiden en alle apparatuur aanwezig is.

"Door nu ook gebruik te gaan maken van de ic-capaciteit in het Calamiteitenhospitaal met zorgpersoneel van Defensie en UMC Utrecht, zetten we samen met het UMC Utrecht weer een stap in de strijd tegen het coronavirus", aldus plaatsvervangend commandant Calamiteitenhospitaal, kapitein Esther de Vlugt.

Het Calamiteitenhospitaal kan worden opengesteld als er grote ongelukken of calamiteiten met veel slachtoffers zijn. Normaal gesproken is het hospitaal bedoeld voor kortstondige traumaopvang, maar nu is het dus ook geschikt gemaakt voor langere opvang.