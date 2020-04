Op de blinde zijmuur van Saenredamstraat 2 in Utrecht is een nieuw kunstwerk gemaakt door het Utrechtse collectief De Strakke Hand. Het werk toont een eeuwenoud schilderij van het interieur van de Utrechtse Catharijnekerk. Het collectief is er twaalf dagen mee bezig geweest.

Het is niet toevallig dat juist het interieur van de Catharijnekerk aan de Lange Nieuwstraat te zien is op de muur; het originele kunstwerk is namelijk gemaakt door schilder Pieter Saenredam (1597-1665), de kunstenaar naar wie de straat vernoemd is.

Saenredam is bekend geworden door zijn schilderijen van het interieur van kerken. De buurt zag graag een werk van hem terugkomen in de straat. De Strakke Hand, het collectief dat in Utrecht bekend is van onder meer de immense muurschilderijen van Utrechtse caravaggisten, besloot daar gehoor aan te geven.

De al jaren bestaande wens om de blinde zijmuur op te fleuren, leidde vorig jaar tot het initiatief Een Saenredam in de Saenredamstraat, waarvoor buurtbewoners in gesprek gingen met het Centraal Museum en de gemeente.

Samen kozen zij voor het schilderij Het Schip en het Koor van de Sint-Catharinakerk, vanwege de ruimtelijkheid en diepte. Het originele werk is rond 1657 door Saenredam gemaakt. Buurtbewoners legden geld bij elkaar voor de muurschildering en de gemeente vulde dat bedrag aan.

De Strakke Hand-oprichter Michiel Meulemans ging vorig jaar voor het eerst kijken bij de muur. "Het viel al meteen op dat het geen makkelijke muurschildering ging worden. Het gekozen werk bevat een zeer verfijnd lijnperspectief en is scherp gedetailleerd. Zelfs bij een vergroting van 6 meter breed bij 7,5 meter hoog moesten we op sommige stukken onze fijnste penselen gebruiken om de details waarheidsgetrouw te laten terugkomen."