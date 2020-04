Het gebouw van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein Utrecht is officieel in de verkoop gegaan. Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014 is het tijdelijk een locatie geweest voor evenementen, heeft er horeca gezeten en was er werkruimte te huur.

Een paar maanden geleden stond er al een verkoopbord bij het complex, maar dat bleek nog niet de bedoeling te zijn.

De huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, biedt het hele pand, een negentiende eeuwse complex, in één keer te koop aan. In samenwerking met de gemeente is er een visiedocument opgesteld, met daarin de randvoorwaarden van de verkoop.

Geïnteresseerde partijen kunnen een bestemmingsplan inleveren, waarna er een selectie wordt gemaakt. De geselecteerde partijen mogen vervolgens een bod uitbrengen.

De selectiecriteria voor een nieuwe invulling moeten ervoor zorgen dat het complex een rol blijft spelen in de stad. De nieuwe bestemming moet iets bijzonders toevoegen aan Utrecht. Verder wordt de koper ook beoordeeld op de manier waarop de buurt wordt betrokken.

Daarnaast moet de koper het verleden eer aan doen, de geschiedenis zichtbaar maken en de kenmerkende indeling van het gebouw herkenbaar in stand houden. Bovendien mag er geen overlast voor de directe omgeving ontstaan en mogen er niet meer auto’s worden aangetrokken.

Als alles volgens planning verloopt, moet in juni 2021 een nieuwe koper bekend zijn en wordt het project gegund.