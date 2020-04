Utrecht

De politie is in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van de Orionstraat in de Utrechtse Sterrenwijk een zoekactie gestart naar de inzittenden van een auto. Het voertuig werd even daarvoor achtervolgd door agenten en zou mogelijk betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland.