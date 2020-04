De politie is in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van de Orionstraat in de Utrechtse Sterrenwijk een zoekactie gestart naar de inzittenden van een auto. Het voertuig werd even daarvoor achtervolgd door agenten en zou mogelijk betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland.

De achtervolging ging volgens de politie gepaard met hoge snelheden. "Wij konden het voertuig blijven volgen tot Sterrenwijk waar wij het voertuig uiteindelijk aantroffen. Wij troffen geen verdachten meer aan", zo meldt de politie.

Daarna is gezocht naar de verdachten. Bij de zoekactie is ook een politiehelikopter ingezet, maar de inzittenden zijn niet gevonden.

De vluchtauto is eerst ter plaatse gecontroleerd op de aanwezigheid van explosieven. Daarna is het voertuig meegenomen door de politie. Het onderzoek is nog in volle gang.