Het definitieve plan voor de herinrichting van het Malieblad in Utrecht is vrijdag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er komt meer ruimte voor fietsers en groen, en er wordt in de plannen rekening gehouden met cultuurhistorie. In het najaar van 2020 beginnen de werkzaamheden.

Het Malieblad is de kruising tussen het zuidpunt van de Maliebaan en de Maliesingel. Beide straten zijn de afgelopen jaren al flink aangepakt. Het nieuwe ontwerp van het Malieblad sluit volgens de gemeente aan op de plannen van de Maliebaan.

Zo'n 2.000 vierkante meter asfalt op het Malieblad gaat plaatsmaken voor groen en dat krijgt de vorm van een druppel waarop dertien bomen worden geplant.

De herinrichting van het Malieblad moet ervoor zorgen dat het fietstraject over de singel compleet wordt. het blad is daarnaast ook onderdeel van de zogenoemde Herenroute, een fietsverbinding tussen de binnenstad en het Utrecht Science Park. Om de fietsers meer ruimte te geven wordt het fietspad verbreedt.

Subsidie uit Fonds Erfgoedparels

Het Malieblad is als onderdeel van het Zocherplantsoen en de historische stadswallen een rijksmonument. Uit het Fonds Erfgoedparels heeft de provincie Utrecht een bedrag toegekend voor de herinrichting van het Malieblad.

"Door deze subsidie kunnen we ook delen uitvoeren die eerst financieel gezien niet mogelijk leken, zoals het aanbrengen van extra beplanting en het aanpassen van de indeling van de Maliebrug", schrijft de gemeente.

De herinrichting moet in het najaar van 2020 beginnen. Aan eind van het voorjaar vervangt Eneco de stadsverwarming onder het Malieblad en na de zomer start de herinrichting.