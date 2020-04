De gemeente Utrecht gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof over de ja-ja-sticker voor huis-aan-huisbladen. Eerder zei de rechter dat het systeem in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker naast reclamefolders ook voor huis-aan-huiskranten zou gelden. De sticker zou ervoor zorgen dat bewoners actief moeten aangeven dat ze drukwerk willen ontvangen.

De regel ging 1 januari in waarna Stadsblad Utrecht naar de rechter stapte. De krant was het niet eens met de maatregel omdat ze vreesden voor hun voortbestaan.

De gemeente en de rechter waren niet overtuigd van de kritiek tijdens het eerste kort geding, maar de rechter in hoger beroep wel. Het systeem zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd.

De gemeente Utrecht besloot vervolgens in maart dat de maatregel werd aangepast. Wel werd er nog advies ingewonnen bij de landsadvocaat of het in cassatie gaan eventueel kans zou maken. Dat blijkt nu zo te zijn.

Proces duurt 1 tot 1,5 jaar

Het gaat het om een principiële vraag over met name de uitleg van Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid geregeld. Een uitspraak door een rechter zou niet alleen voor Utrecht, maar ook voor andere gemeenten relevant kunnen zijn.

Daarom heeft de gemeente nu een cassatieberoep ingesteld. Het beroep kan één tot anderhalf jaar in beslag nemen. De uitkomst blijft bovendien onzeker, omdat er geen vergelijkbare zaken geweest zijn.

De ja-ja-sticker geldt momenteel in Utrecht niet meer voor huis-aan-huiskranten, maar alleen nog voor reclamedrukwerk.