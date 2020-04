Het fotoproject 'Captured At Home' van fotografe Krystle Woods, dat afgelopen week gestart is, portretteert inwoners in Utrecht thuis tijdens de coronacrisis.

Voor het project gaat Woods langs bij mensen in Leidsche Rijn, om hun door de ramen heen te portretteren. Ze hoopt zo vast te leggen hoe de Utrechters tijdens de coronacrisis verplicht thuis moeten blijven.

Captured At Home – thuis gevangen – is voor veel mensen door de coronacrisis op het moment de realiteit. "Het is mijn passie om bijzondere momenten vast te leggen. Deze tijd hoort daar zeker ook bij."

De meeste afspraken worden via mail gemaakt. "Sommige mensen melden zich alleen aan met naam en adres en anderen zetten er gelijk een heel verhaal bij. Op die manier komen er iedere dag nieuwe creatieve ideeën bij."

"De een wil voor het raam dansen en de ander op een bepaalde manier poseren. Een alleenstaande vrouw had zich aangemeld. Op sociale media las ik dat haar bedrijf die dag drie jaar bestond, dus ben ik er op dezelfde dag nog langsgegaan."

Het doel van het project is het onthouden van wat er nu allemaal gebeurt. "Wat ik het leukst vind, is om kinderen een herinnering aan deze tijd mee te geven. Leidsche Rijn is een wijk vol kinderen, en die zijn de coronacrisis straks allemaal weer vergeten", vertelt Krystle.