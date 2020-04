Twee mannen die bij hun aanhouding in Utrecht hebben gedreigd met besmetting het coronavirus zijn donderdag veroordeeld tot gevangenisstraffen. Het Openbaar Ministerie maakte eerder al bekend dat mensen die tijdens het plegen van strafbare feiten misbruik maken van het virus op een harde aanpak kunnen rekenen.

De officier van justitie zei tijdens de hoorzitting dat agenten en hulpverleners hard nodig zijn in deze tijd. "Zij moeten hun werk kunnen blijven doen en gezond blijven. Met de hoge strafeisen willen we aangeven dat we dit gedrag niet tolereren." Normaal wordt in vergelijkbare gevallen een geldboete of werkstraf geëist. Nu zijn gevangenisstraffen het uitgangspunt.

In beide zaken ging het over een winkeldiefstal in Hoog Catharijne. Op 21 maart werd een 29-jarige man aangehouden in het winkelcentrum. Hij spuugde daarbij in het gezicht van een beveiliger nadat hij zei dat hij coronapatiënt was. De beveiliger heeft diabetes en behoort tot de risicogroep.

De man, die als ongewenst vreemdeling in Nederland verblijft, is vervolgd voor diefstal met geweld, belediging en vernieling. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van negen maanden, maar de rechter veroordeelde hem tot zes maanden cel.

Op 23 maart werd de tweede aanhouding verricht. Een 35-jarige dakloze man werd in het Albert Heijn-filiaal in Hoog Catharijne betrapt op het eten van voedsel dat hij niet betaald had. De politie trof hem dronken op de vloer van de winkel aan.

Na zijn aanhouding werd hij agressief en spuugde hij vijf keer in de richting van de agenten, waarbij hij in het Engels "Wil je corona? Hier kan je het krijgen" riep. De man is veroordeeld tot drie weken celstraf.

