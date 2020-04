De gemeente Utrecht heeft het Hulpmiddelencentrum donderdag een rode kaart gegeven. De leverancier van hulpmiddelen voldoet niet aan de afspraken die een half jaar geleden samen met de gemeente zijn gemaakt.

De gemeente is namelijk niet tevreden over de dienstverlening van het centrum, dat hulpmiddelen zoals rolstoelen, douchestoelen en kraambedden levert. De levering van hulpmiddelen en het uitvoeren van reparaties gebeurt vaak te laat.

De rode kaart betekent dat het Hulpmiddelencentrum minimaal drie maanden geen nieuwe opdrachten van de gemeente krijgt. In die periode moet de organisatie verder werken aan het verbeterplan.

Pas als het verbeterplan helemaal is uitgevoerd, wordt de rode kaart ingetrokken. Als dat over drie maanden niet is gebeurd, wordt het contract door de gemeente ontbonden.

Hulpmiddelencentrum al eerder gewaarschuwd

Vorig jaar september kreeg het Hulpmiddelencentrum al een gele kaart van de gemeente. De leverancier moest toen een verbeterplan opstellen, waarin staat hoe de dienstverlening verbeterd zou worden.

In januari werd de gele kaart verlengd, omdat de dienstverlening nog altijd onder de maat was. Het centrum voldeed ook eind maart nog niet aan de afspraken en dat leverde het Hulpmiddelencentrum de rode kaart op.